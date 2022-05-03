AKP’li Yılmaz: Ana dil ve inanç hürriyeti konusunda tabuları yıktık

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisini millet anlayışının ırkçı olmadığını belirterek “AK Parti insanların ana dili, başörtüsü, inanç hürriyeti ve hürriyet konusunda çok adımlar attı. Tabuları yıktık, bundan sonra da inşallah Türkiye bir millettir” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ramazan Bayramı programı kapsamında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde halkla bir araya geldi. Yılmaz’a ziyarette Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.

Yılmaz, pandemi sürecinin tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini belirterek, “Son 2 yılda gerçekten dünyada birçok büyük ekonomi küçüldü. 2020'de Çin'le beraber ilerleyen tek ülke, Türkiye oldu. Türkiye, zor süreçten geçti. Türkiye’ye yapılan oyunları bozduk" diye konuştu.

Yılmaz, “AK Parti insanların ana dili, başörtüsü, inanç hürriyeti ve hürriyeti konusunda çok adımlar attı. Tabuları yıktık, bundan sonra da inşallah Türkiye bir millettir. Yanlış anlamayın bizim millet dediğimiz ırkçı bir anlayış değil, Allah korusun biz hiçbir zaman ırkçı bir anlayışa sahip olmadık. Tek bir millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Başka ülkelere gençlerimizi, çoluk çocuğumuzu yem etmeyeceğiz" dedi. (DHA)