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Politika

AKP'li Yavuz'dan "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" açıklaması: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu

Yavuz'un yerel seçim sürecinde kullandığı ifadeler tartışma yaratmıştı

04 Kasım 2021 11:04

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde söylediği "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" sözlerine ilişkin olarak "O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu" dedi.
 
TVNET'te yayınlanan programa konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı "'Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' sözünü neden söylediniz, neyi ifade etmek istediniz?" sorusuna, "Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu" diyerek yanıt verdi.

"İstanbul seçimini yeniletmek istiyoruz sandılar"

Yavuz, o günlerde anlaşılmamalarının sebebi olarak "İstanbul seçimini yeniletmek istiyorlar" sanılmasını gösterdi.
 
Yavuz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamasının devamında, şöyle konuştu:
 
"Bize atfedilen sözün aynısı değil, zararı da yok. O gün de söyledim, İstanbul'da bir şeyler oldu sözü bana ait. Ne oldu? Çok şey söyleyebilirim ben size, ben o tarihlerde saatlerce süren program ve basın açıklamalarımız oldu. O dönemde bana hiç kimse bunların verileri nelerdir diye sormadı. 'Soran olursa, bütün belgeleri paylaşmaya hazırım' dedim. Ben belgesi olmayan hiçbir şeyi ileri sürmedim. 'Delil isteyene vermeye hazırım' dedim, ama hiçbir Allah'ın kulu gelmedi. Çok şey oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması." 
 
O gün yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Yavuz, "Türkiye'de taşları yerinden oynattılar. Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya aykırı davrandı." dedi.
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