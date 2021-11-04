AKP'li Yavuz'dan "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" açıklaması: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu

"İstanbul seçimini yeniletmek istiyoruz sandılar"

Yavuz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamasının devamında, şöyle konuştu:

"Bize atfedilen sözün aynısı değil, zararı da yok. O gün de söyledim, İstanbul'da bir şeyler oldu sözü bana ait. Ne oldu? Çok şey söyleyebilirim ben size, ben o tarihlerde saatlerce süren program ve basın açıklamalarımız oldu. O dönemde bana hiç kimse bunların verileri nelerdir diye sormadı. 'Soran olursa, bütün belgeleri paylaşmaya hazırım' dedim. Ben belgesi olmayan hiçbir şeyi ileri sürmedim. 'Delil isteyene vermeye hazırım' dedim, ama hiçbir Allah'ın kulu gelmedi. Çok şey oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması."