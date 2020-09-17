AKP'li vekilin kurucusu olduğu hastane, 'Covid-19 PCR testi numune alım noktası' ilan edildi

Söke Özel Egemed Hastanesi yurt dışına çıkacak olan yerli ve yabancı turistlerin yaptırmasının zorunlu olduğu 'COVID-19 PCR testi numune alım noktası' ilan edildi. Hastanenin kurucusunun AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz olduğu öğrenildi.

AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un kurucusu olduğu Söke Özel Egemed Hastanesi, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkacak olan yerli ve yabancı turistlerin yaptırmasının zorunlu olduğu “COVID-19 PCR testi numune alım noktası” ilan edildi.

Bu işlemin fiyatı kişi başına 250 lirayı buluyor.

Sözcü'ye konuşan Yavuz, hastanesinin ‘gerekli şartları sağladığı için' listeye alındığını belirtti. Listeye Aydın'da, ikisi kamu biri özel olmak üzere üç hastane girdi. Yavuz'un hastanesi, yetkilendirilen tek özel hastane oldu.