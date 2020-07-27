AKP'li vekilin evinde ölü bulunan Kadirova'nın annesi isyan etti: Sen benim melek kızımı öldürdün, katilsin!

AKP milletvekilinin Şirin Ünal’ın evinde Ünal'ın silahından çıkan kurşunla şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadira Kadirova’nın annesi,"Sen benim melek kızımı öldürdün. katilsin" dedi.

AKP'li milletvekilinin evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadira Kadirova’nın abisi annesinin Ra'no Kadirova'nın, elinde kızının fotoğrafıyla ağladığı bir video paylaştı.

Videoda anne Ra'no Kadirova kızını AKP'li Şirin Ünal'ın öldürdüğünü belirterek, "Sen katilsin, senin bu dünyada yaşamaya hakkın yok. Allah senin belanı versin" dedi.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ağabey Muhammed Ali Kadirov ise,"Canım kuzum, sensiz olmuyor olmuyor. Ben ölsem olmaz mıydı? Ah be kuzum... Yazıklar olsun AKP'li Ş. Ü. yazıklar olsun... Allah'ım bin belanı versin. Verir de inşallah inşallah inşallah" diye yazdı.

Ne olmuştu?

AKP’li Şirin Ünal’ın evinde çalışan Özbek Nadira Kadirova 23 Eylül 2019 tarihinde şüpheli şekilde ölmüştü. Kadirova’nın Ünal’ın silahıyla intihar ettiği açıklanmıştı. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığı 2 Mart 2020 tarihinde takipsizlik kararı vermiş, Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’nın yaptığı itiraz ise 7 Mayıs günü reddedilmişti.

Doğan “Olay yeri soruşturmasının yapılmamasının bir yaşam hakkı ihlali olduğunu” belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kadirova’nın ölümüne “intihar” diyerek, bu durumu şöyle açıklamıştı: “Kadirova'nın, Şirin Ünal'a ait silahı ve bir adet mermiyi dolap içerisinden alarak sakladığı, olay günü odasının kapısını kilitleyerek söz konusu silahı kalp üzerine dayayıp bir el atış yapmak suretiyle intihar ettiği… Kadirova'yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır" tespitlerine yer verilmişti.”

Ankara Emiyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği ve “takipsizlik” kararına giren raporda ise “Olayda kullanılan Baretta marka silah üzerinde parmak izi tespit edilemediği” belirtilmişti. Kriminal raporda ise Kadirova’nın elinde atış artıklarına rastlanmadığına işaret edilmiş ve olaydan 5 saat sonra yapılan ölü muayene işleminde de Kadirova’nın tahmini ölüm saatinin 3-36 saat öncesinde olabileceği ifade edilmişti.

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