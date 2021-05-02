AKP’li vekil Vahit Kiler üçüncü kez Koronavirüs’e yakalandı: “Bu kez antikor oluştu”

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemide üç kez Koronavirüs’e yakalandı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'a konuşan Kiler, "Geçen sene ramazan ayında hastalığa ilk kez yakalandım. Bunu nereden kaptığımı anlayamadım bile. Seçim bölgeme gidip gelirken olduğunu düşünüyorum. Hafif geçirdim. Sonra çok dikkat etmeme rağmen, temmuz ayında ikinci kez testim pozitif çıktı, karantinaya girdim, bunu da hafif atlattım. Artık bana uğramaz derken, eylül ayında üçüncü kez hastalandım. Bu kez ağır geçirdim, 10 gün hastanede yattım. Sonuncusunu, anne veya babamdan kaptım. Onlar hastalanmıştı. O süreç çok zordu, babamı kaybettim. Doktorlar ilk ikisinde hiç antikor oluşmadığını söyledi. Üçüncüden sonra tekrar test yaptırdım, bu kez antikor oluştuğunu gördük. Ayrıca aşı da olmuştum. Şimdi iyiyim.” dedi.