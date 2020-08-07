AKP'li Ünal'dan Albayrak'a destek: Sadece döviz kurları üzerinden ekonomiyi değerlendirip istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz
"Türkiye’nin önü açıktır"
07 Ağustos 2020 00:13
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek vererek "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, kurdaki sert yükselişin ardından Twitter'da oluşturulan '#beratalbayrakistifa' etiketine tepki göstererek konuyla ilgili açıklamada bulundu
Twitter'dan açıklama yapan Ünal "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye’nin önü açıktır. #BeratAlbayrakınYanındayız" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise "Saldırı hangi yönüyle gelirse gelsin ülkemiz üzerindeki operasyonlara geçit vermeyeceğiz. Sayın Bakanımız dünyanın en zor zamanlardan geçtiği bu zamanlarda kararlı bir mücadele vermektedir" dedi.