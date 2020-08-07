AKP'li Ünal'dan Albayrak'a destek: Sadece döviz kurları üzerinden ekonomiyi değerlendirip istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek vererek "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz" dedi.