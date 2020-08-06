Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından kurdaki sert yükselişin ardından yapılan açıklamada, piyasada oluşan fiyat gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçların kullanılacağı ifade edildi.

Kurda yaşanan sert yükselişin ardından TCMB'den açıklama geldi.

Hedefli likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı ifade edilen açıklama şöyle:

"Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."

Dolar/TL tarihi zirvede

Dolar/TL kuru bugün 7,30'u aşarak rekor kırdı. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetmiş durumda.

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