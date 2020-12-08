T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Turan: İlan ediyorum, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ben de adayım

"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net"

08 Aralık 2020 14:06

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı konuşmasının "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali" olarak yorumlamasının ardından “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.

ETİKETLER

bülent turanakpkemal kılıçdaroğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24