AKP'li Turan: İlan ediyorum, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ben de adayım

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde hükümetin 2021 yılı bütçesini eleştirdiği sırada AKP sıralarından gelen "Aday ol aday" sözlerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi? Ben ne istiyorum. Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum" yanıtını vermesine ilişkin konuştu.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?

Kılıçdaroğlu’nun "kürsü heyecanına kapıldığını" öne süren Turan, Habertürk’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ayrıca dünkü görüşmelerde Sayın Kılıçdaroğlu Hükümeti eleştirirken AK Partili arkadaşlarımızın 'öyleyse aday olun' demesine kürsü heyecanıyla bir an sanki adaymış gibi ifade etti. Ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi.”

AKP’li Turan, Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda kendisinin de aday olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.”