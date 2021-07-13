AKP'li Tüfenkci: Erdoğan gitsin ne olursa olsun diyenler var

AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Erdoğan gitsin ne olursa olsun" diyenler olduğunu belirterek, "Biz Türkiye’nin itibarını küçük düşüren, milletin kafasını karıştıracak algılar oluşturan bir muhalefet ile mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Melekbaba ve Kaynarca mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Tüfenkci, 2023 seçimlerine de değindi. Tüfenkci, "2023 seçimleri önemli. Baktığımızda şöyle bir tablo oluşuyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin ne olursa olsun. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, ’Erdoğan gitsin o da olur, bu da olur, şu da olur, her şey olur.’ Biz Türkiye’nin itibarını küçük düşüren, milletin kafasını karıştıracak algılar oluşturan bir muhalefet ile mücadele ediyoruz. Ama biz milletin ferasetine inanıyoruz. Milletin bize çizdiği istikamet doğrultusunda yol almaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı. (İHA)