AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, mezar taşlarını kirlettiği için onlarca selvi ağacını kesti

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sülüklü Mezarlığı'ndaki mermerlere yapraklarından damlayan reçinenin leke yaptığı iddiası ile onlarca selvi ağacını kesti.

Ağaçların kesilmesine gelen tepkiler sonrası açıklama yapan belediye, selvi ağaçların yapraklarındaki reçine bezlerinden akan reçinenin mermerlerde lekelenmeler oluşturduğu belirterek, ağaçlarının orman mühendislerinin tespiti sonucu kesildiğini duyurdu.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Yayımlanan açıklamada; şehitliğin etrafında bulunan selvi ağaçlarının köklerinin şehit mezarlarının kenar mermer bordürlerinde oynamalar meydana getirdiği belirterek, “Ağaçların yapraklarında bulunan reçine bezlerinden akan reçinenin mermerlerde lekelenmeler oluşturduğu, rüzgarlı havalarda ağaçlarda kuruyan dalların mezarların yanında bulunan bayrak direklerinin düşmesine neden olarak mezarlara zarar verdiği, ayrıca kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre, yeşil ve doğa hassasiyetimiz herkesin malumuyken, uzman görüşü ve talebi olmadan ağaç kesim işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu bile olamaz. Ayrıca şehitlerimizin mezarlarına zarar verdiği için orman mühendislerinin tespiti sonucunda kesilen ağaçların yerine daha uygun türde ağaç dikimi gerçekleştirilecektir” denildi.

"Bunun için ağaç mı kesilir?”

Trabzon Ortahisar Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Oktay Söğüt sosyal medya hesabından Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Söğüt yapılan açıklamanın insanların aklıyla dalga geçmek olduğunu belirterek, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin selvi ağaçlarını neden kestiği üzerine yaptığı açıklamada sıraladığı bu sebepler ne akla, ne mantığa ne de vicdana sığar.

Reçine akıyorsa silersin, dalların düşme tehlikesi varsa budarsın, kökler mermerlerde oynama yapıyorsa mermerleri düzeltirsin. Bunun için ağaç mı kesilir?” ifadelerini kullandı.