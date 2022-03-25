AKP'li Tayyar: Yeni Tarım Bakanı, eski bakanın kilitlediği Kılavuzlu sulama şebekesi için güvence verdi

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettiklerini, eski bakan Bekir Pakdemirli'nin "kilitlediği" Kılavuzlu sulama şebekesi için Kirişçi'nin güvence verdiğini söyledi. Tayyar, Pakdemirli'nin istifasının ardından, "Bekir Pakdemirli’nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim" demişti.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı dostlarla yeni Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettik. Alanın uzmanı, konusuna hakim, mütevazı biri. Malum mevzuyu açtık. Eski bakanın kilitlediği Kılavuzlu (Nurdağı/İslahiye bölümü) sulama şebekesi için güvence verdi, ‘yanınızdayız’ dedi. Eyvallah" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | AKP'li Tayyar: Bekir Pakdemirli’nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim