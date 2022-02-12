AKP'li Tayyar'dan KDV yorumu: Hükûmetin tencereye kulak vermesi önemli; inşallah sıra elektrik tarifesinde

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin olarak, "hükûmetin tencereye kulak vermesinin önemli olduğunu" söylerken, "İnşallah sıra elektrik tarifesinde" dedi.

Tayyar, Twitter'dan yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Temel gıda ürünlerine uygulanan yüzde 8 oranındaki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi elbette önemli. Bu indirimin fiyatlara yansıtılması için istismarı önlemeye yönelik alınan tedbirler de önemli. Daha önemlisi, hükûmetin tencereye kulak vermesidir. İnşallah sıra elektrik tarifesinde."

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