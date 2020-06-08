AKP'li Şamil Tayyar'ın yeni görevi bir ay sürdü: Siyaseti bırakıyorum

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, tam bir ay önce atandığı
AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı görevini bıraktığını duyurdu.
Tayyar, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile yaptığı görüşme sonrası kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar, “Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız @mahirunal‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle” diye yazdı.
Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İslamcı Kemalist' rolü biçtiği gerekçesiyle Doğu Perinçek'i Twitter hesabından uyarmış ve "haddinizi bileceksiniz" demişti.
2017'de “Erdoğan İslami Kemalist oldu’ diyen Perinçek'i Twitter hesabından 'uyaran' Şamil Tayyar, "Cumhurbaşkanımıza ‘İslamcı Kemalist’ diye rol biçen, AK Parti’nin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım" diye yazmıştı.