AKP'li Şamil Tayyar'ın yeni görevi bir ay sürdü: Siyaseti bırakıyorum

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, "Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek görevden ayrıldı.

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, tam bir ay önce atandığı AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı görevini bıraktığını duyurdu.

Tayyar, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile yaptığı görüşme sonrası kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar, “Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız @mahirunal‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle” diye yazdı.