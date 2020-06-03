AKP'li Şamil Tayyar'dan Doğu Perinçek'e: Haddinizi bileceksiniz

Tayyar aynı tweet'inin devamında sadece FETÖ karşıtlığının Perinçek'i değerli kılmayacağını ifade ederek " ilave meziyetlere ihtiyaç var" dedi. Şamil Tayyar, onları da şöyle sıraladı.

Vatan Partisi, Şamil Tayyar açıklaması yapmıştı

2 gün önce Vatan Partisi'nin MYK üyesi ve Basın Bürosu Başkanı Osman Erbil, Şamil Tayyar ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Sayın Şamil Tayyar'ın, 31 Mayıs'ta Beyaz TV'de, Yedinci Gün programında Vatan Partisi ile ilgili yaptığı yanlış değerlendirmelerine yanıtımızdır.

Türkiye’de Milli Egemenliğin baş düşmanı, ABD’nin 1945’den beri üzerimizde kurduğu tahakkümdür! Bu tahakküm 15 Temmuz’da Ankara’yı işgal noktasına kadar varmıştır. Küçük Amerika dedikleri bu bağımlılığa karşı Vatan Partisi, 50 yıldır antiemperyalist mücadeleyi sürdürmektedir.

Kimin ne kadar darbelere karşı olduğunu 15 Temmuz gecesi hepimiz gördük. Daha önce darbeye karşı atıp tutanların o gece sesi soluğu çıkmazken, “Bu bir Amerikancı FETÖ darbesidir, ordu ve milletçe ezilecektir!” diyebilen tek lider Doğu Perinçek’tir! Herkesten önce meydan okumuştur!

Bugün vatan savaşından vazgeçmediğimiz sürece Türkiye’de herhangi bir darbe girişimi mümkün değildir. Ancak fırsatını ilk bulduğunda Türkiye’yi darbeyle dize getirmek isteyen güç yine ABD, yine FETÖ olacaktır. Türkiye'nin bugünkü sorunları geçmişin saflaşmasına göre çözülemez. Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in dediği gibi İnönü ve Bayar’da vuruşmuyoruz Atatürk’te birleşiyoruz!

Türkiye gemisine fitne sokmak için proje partilerin kurulduğunu görüyoruz. Bunları kurduran ABD’nin amacı Atatürk’te birleşmeyi, Türkiye Cephesinin büyümesini önlemektir. Bu nedenle bazı konulardaki farklılıklarımıza değil tehdide karşı ortak programa odaklanmayı benimsiyoruz.

Vatanımızın güvenliği, halkımızın sağlığı ve geçimi önceliğimizdir. Bir yandan FETÖ ve PKK’ya karşı savaşımızı sürdürürken diğer yandan Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte iç cepheyi sağlam tutmanın koşullarından biri de Üretim Ekonomisini inşa etmektir.

Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 Mayıs’taki “Cumhur İttifakı’nı güçlendireceğiz” tespiti, zorlukları aşmak için mevcut iktidar ittifakının yeterli olmadığına işarettir. Büyük zorluklar büyük kuvvetlerle yenilir. Türkiye’nin ihtiyacı daha geniş temelde Vatan ve Üretim Hükümetidir.

Sınır ötesinde, Mavi Vatan’da ve her yerde ne yöne baksak Amerikan-İsrail tehdidini ve tuzaklarını görüyoruz. Türkiye bu tehdidi, kader ortaklığı içinde bulunduğumuz komşularımız Rusya, İran, Suriye, Irak, Azerbaycan ile Asya’daki müttefiklerimiz Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Çin ve Hindistan ile direnç mevzisi kurarak bertaraf edecektir."