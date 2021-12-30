AKP'li Şamil Tayyar: İmamoğlu’nun görevden alınması, hiç hak etmediği pâye olur

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, partisine gönderme yaparak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması ihtimalini aktararak "20 yıllık emeklerimize, bu güzel ülkenin geleceğine yazık olur. " yorumunu yaptı.

Tayyar'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"İmamoğlu’nun görevden alınması, hiç hak etmediği pâye olur. 20 yıllık emeklerimize, bu güzel ülkenin geleceğine yazık olur. Lafım, ortaya. İsteyen istediği payı alır."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB personeline özel teftiş başlatmasına ilişkin olarak, "Bir insan teröristse teröristtir, suçluysa suçlu. Öyle iseler de sokakta dolaşamamaları lazım. İnsanları bu şekilde yaftalamak, 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük" demişti.

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