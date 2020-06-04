AKP'lilerden üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilk tepki: HDP ve CHP el ele Genel Kurul'da eylem yaparak şer ittifakını güncellediler

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi sonrası TBMM Genel Kurulu'ndaki protestoya ilişkin, "HDP ve CHP el ele kol kola Genel Kurul'da eylem yaparak şer ittifakını güncellediler" dedi.

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.

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AKP milletvekillerinden konuya ilişkin açıklamalar da gelirken, Ramazan Can "TBMM de CHP ve HDP milletvekillerinin kesinleşmiş mahkeme kararı milletvekili ehliyeti kalmadığı gerekçesi ile okundu milletvekillikleri düştü HDP ve CHP el ele kol kola Genel kurulda eylem yaparak şer ittifakını güncellediler" ifadesini kullandı.

"Bu necip milletin vekili olamazlar"

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Terörle arasına mesafe koymayanlar bu necip milletin vekili olamazlar" derken, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'e gönderilen fezlekeler karşılığını buldu ve HDP Milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, kesinleşmiş cezalar gerekçesiyle milletvekillikleri düşürüldü. Terörle arasına mesafe koymayanlar bu necip milletin vekili olamazlar."

" Türkiye hukuk devletidir"

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, kararı desteklediğini belirten bir mesaj paylaşırken, dosyaları Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen üç kişinin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin "HDP ve CHP şer ittifakını alenileştirdiler.Türkiye hukuk devletidir.Herkes yargı kararına uymakla yükümlüdür" dedi.

Başer, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"TBMM de CHP ve HDP milletvekillerinin kesinleşmiş mahkeme kararları milletvekili ehliyeti kalmadığı gerekçesi ile okundu milletvekillikleri düştü.HDP ve CHP şer ittifakını alenileştirdiler.Türkiye hukuk devletidir.Herkes yargı kararına uymakla yükümlüdür."