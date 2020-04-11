AKP'li Özlem Zengin, vatandaşa 'geber' diyen memur için konuştu: 32 yıl önce göreve başlamış, onu göreve alan kim?

"Çoluğum çocuğum aç, dışarıya çıkmak zorundayım'' diyen vatandaşa "Geber'' cevabını verdikten sonra tepki üzerine apar topar görevden alınan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın, 19 Ağustos 1988'de kamu görevine başladığı öne sürüldü.

AKP'li Özlem Zengin tartışmalar üzerine TBMM'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Nail Noğay 19 Ağustos 1988'de işine başlamış. 1988'e bakılsın kim almış işe. 32 yıllık memur maalesef bu kadar sene devlette çalışıp devlet olmanın ruhuna dair hiçbir şey öğrenememiş.

1988'de alan kim, yapan kim? Hakkında hukuken yapılabilecek ne varsa, sonuna kadar yapacağız ve mümkünse de memuriyetten atılmasıyla alakalı bütün bir gayreti sarf edeceğiz.''

O tarihte Turgut Özal iktidardı

Ağustos 1988'de 2. Turgut Özal hükümeti görev başındaydı. 21 Aralık 1987'de kurulan Özal hükümeti, 31 Ekim 1989'a kadar görevde kaldı.