AKP'li Özhaseki'den LGBTİ açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBTİ bireyler hakkındaki sözlerinin başka yerlere çekildiğini belirterek "Sözlerimin arkasındayım. İnanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir" dedi.

AKP'li Özhaseki, katıldığı televizyon programında "LGBTİ bireylerle ilgili düşünceleriniz nedir" sorusuna "Mademki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum" yanıtını vermesi hakkında açıklama yaptı.