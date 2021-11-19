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Politika

AKP'li Özhaseki'den LGBTİ açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

"İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın kınanacak bir tarafı yoktur. Ancak sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir"

19 Kasım 2021 09:51

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBTİ bireyler hakkındaki sözlerinin başka yerlere çekildiğini belirterek "Sözlerimin arkasındayım. İnanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir" dedi.
 
AKP'li Özhaseki, katıldığı televizyon programında "LGBTİ bireylerle ilgili düşünceleriniz nedir"  sorusuna  "Mademki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum" yanıtını vermesi hakkında açıklama yaptı. 
 
Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, "yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili sözlerinin tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildiğini" belirtti.
 
Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
 
  • "Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum. Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan, geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu."
 
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