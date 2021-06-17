AKP'li Özhaseki, "Daha taş üstüne taş koymadılar" dedi, CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini eleştirdi: Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Birebir takip ediyorum, daha taş üstüne taş koymadılar. Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim ama yok” dedi.

Aksaray Belediyesi’nin Gençlik ve Bilim Merkezi’nin açılışına katılmak için kente gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkan Mehmet Özhaseki, AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, “Yapılan projeleri takip ediyorum. Aksaray’ın en temel problemlerine çözüm üretiliyor. Bu tür hizmetler gözle görünmez. Vatandaş çöpünü atar, sonrasını düşünmez. Dışarıya attığımız atık su ve çöp bir müddet sonra doğru bir şekilde bertaraf edilmezse bela olarak karşımıza çıkar. Şimdi İstanbul’da denizlerin hali gibi, daha önce çöp dağlarının patladığı gibi. Bu temel işlerin gözle görünmeyen, prim getirmeyen, vatandaşın görüp de alkışlamadığı bu işlerin belediyecilikte yapılması gereken en temel işler olduğunun altını çizelim” ifadelerini kullandı.

"Taş üstüne taş koymadılar"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı partiler, özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Birebir takip ediyorum, daha taş üstüne taş koymadılar. Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim ama yok. Bazen bir şeyler söylüyorlar, tablet dağıttık, internet sağladık diye. Bunu belde ve ilçe belediyelerimiz yapıyor. Büyükşehir belediyeleri o şehrin kronikleşen devasa işlerini yaparlar. Baktığımız zaman büyük bir projeye de şahit değiliz. Durmadan yaptıkları bir iş var, algı. Kendileri Ankara ve İstanbul’da dediler ki 'kaynağa ne gerek' var dediler. Borçlanma diyetine gidiyorlar, bizimkiler de borçlanmalarına buyurun, diyorlar. İstanbul’da 25 sene AK Partili belediyeler vardı. Daha öncesinde Fazilet, Refah Partili belediyeler vardı. 25 yıldaki borçlanma 23 milyar. Bu idare 2 yıldır var 20 milyara yakın borçlanma var. Ankara’da da durum aynı.”