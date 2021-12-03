AKP'li Özhaseki: Bizden önce Kayseri'de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri'de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu. 1994'te ekip olarak işe başladık. Şehri bu mafyadan temizledik” dedi.

Kayseri'de hayırsever iş insanları Özderici ailesi iş birliği ile Talas Caddesi'nde yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tanıtımı törenine; Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şarkıcı Metin Şentürk, Özderici ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, belediye başkanlığı yaptığı döneme değinerek, “Biz biliyoruz, 1980'li dönemlerde birkaç tane mahalle, kurtarılmış mahalleydi. Kurtarılmış mahalleye asker giremez, polis giremez. Güçlerini de Büyükşehir Belediyesi'nden alıyorlardı. Birçok sicilli militan ki hepsinin dosyası var, isterlerse gönderirim, burada iş bulmuştu, çevrede militanlık yapıyordu. Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri'de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu. 1994'te ekip olarak işe başladık. Şehri bu mafyadan temizledik. Onlarca adamın ayağına kurşun sıkılmıştı. Kayseri'ye yatırıma gelen iş adamları terk etmişti. Onları belediye ihalelerinden, kamu işlerinden kovaladık, parklarımızı temizledik. Kötülerle savaşmayı kendimize iş ettik. İyi ne varsa yanında olmaya, destek olmaya gayret ettik" diye konuştu. (DHA)