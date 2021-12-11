AKP'li Numan Kurtulmuş: Kadınları ısrarlı takip suç kapsamına alınacak

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Kadınların ısrarlı şekilde takip edilmesi suç kapsamına alınacak. Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden, yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve 'Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu' kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle gerçekleştireceğiz” dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Trabzon’da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilecek yeni reform paketinin içeriğini de açıkladı. İnsan hakları ve kadın hakları konusunda hukuki reformlar yapılacağını söyleyen Kurtulmuş, “İnsan hakları alanında, Adalet Bakanlığı bünyesinde ‘İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’ kurularak hak ihlalleri nedeniyle müracaat eden vatandaşlarımızın hak ihlalleriyle ilgili kendi kişisel haklarını arayabilmelerinin hukuki zemini parlamento onaylarsa genişletilmiş olacak” dedi.

Kadınları ısrarlı takibin suç kapsamına alınacağını açıklayan Kurtulmuş, “Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden, yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve 'Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu' kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Pilot dava uygulaması başlayacak"

Adalet reformu kapsamında, mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla ‘pilot dava’ uygulamasının hayata geçirileceğini kaydeden Kurtulmuş, “Bir davanın esas alınarak, o dava üzerinde oluşan kararın içtihat haline getirilmesiyle birbirinin aynısı benzeri olan binlerce davanın kapatılıp, mahkemelerin yükünün azaltılması ve o davalarda pilot davanın verdiği karar istikametinde yürünmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Adalet Bakanlığı’mızın TBMM bütçeden sonra getireceği bu yeni reform paketi insan haklarıyla kadın hakları alanında bizim alanımızı genişleten özgürlükçü, reformcu, hak ve özgürlükler alanını genişleten adımlarımızdan biri olacaktır” dedi.

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