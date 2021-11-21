AKP'li Metiner: Reisimden ve partimden ricam, lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin!

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davaların çekilmesini istedi.

Metiner Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Reis’imden ve partimden ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağmen bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu gösterme günüdür." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını savunan Abdurrahman Dilipak Temmuz 20202'de kaleme aldığı yazısında "AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!" ifadesini kullanmıştı. AKP'li kadınlara 'Fahişe' dediği gerekçesiyle AK Parti teşkilatları Abdurrahman Dilipak'a dava açmıştı.