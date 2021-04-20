AKP'li Metiner: Kıbrıs AYM’sinin hamlesi Türkiye’nin içine yönelik, operasyonun arkasında Biden yönetimindeki ABD var

Yeni Şafak gazetesi yazarı, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi'nin Kur’an kurslarını kapatma kararına ilişkin olarak, "Ortada ciddi bir siyasi operasyon söz konusudur. KKTC’de Ersin Tatar’la birlikte yeni dönemde oluşan Türkiyeci cepheye yönelik bu siyasi operasyonun hedefindeki ülke Erdoğan liderliğindeki Türkiye’dir asıl. Türkiye’nin içine yapılan bu siyasi hamlenin zamanlamasına dikkat edilirse ne dediğimiz anlaşılır. Bu operasyonun arkasında Biden yönetimindeki ABD vardır" dedi.

Metiner, "Biden, 15 Temmuz’da FETÖ kılıklı askerleriyle başaramadığını siyasi askerleri marifetiyle, yani siyaset yoluyla ne pahasına olursa olsun başaracağını açıkça ilan etmiştir. Erdoğan’ı alaşağı etme planı; Türkiye’nin içini karıştırmak, kurumlarını itibarsızlaştırmak (TSK ve MB örnekliğinde olduğu gibi) ve kaos oluşturmakla mümkün olabilir. Bir başka deyişle fay hatlarını harekete geçirecek kaos ve çatışma senaryolarının devreye alınmasıyla mümkün olabilir. Laiklik bu kadim fay hatlarından biridir. Buna Montrö’yü de dâhil ettiler. Bununla bağlantılı konuların 'Atatürkçülük elden gidiyor, irtica yeniden hortluyor!' hezeyanlarıyla tekrar tedavüle sokulması asla tesadüfle izah edilemez. O üst akılla bağlantılı amiral eskilerinin bildirisinde bu her iki başlığın yer almış olması, bu bildirinin akıl sahiplerinin ve karar odağının kim olduğunu ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Metiner, "Türkiye’deki aparatların aynısından mebzul miktarda KKTC’de de varlar. Bu elemanlar kendilerine verilen rolü oynuyorlar. Amiral eskilerine bildiri rolü, KKTC AYM’sine de laiklik bahaneli 'din düşmanlığı' rolü veriliyor. Bir diğer ifadeyle, 'laiklik elden gidiyor, irtica hortluyor!' figüranlığı... Bir yandan KKTC’deki Türkiyeci hat yıkılmak isteniyor bir taraftan da Türkiye’nin içine yapılan hamleyle laiklik bahaneli o eski fay hattı üzerinden kaos ve çatışma ekilmek isteniyor. Montrö de laiklik de bunun bahanesi. Bu oyunu iyi görmek lazım" görüşünü savundu.

Metiner yazısında, "Peki, bu yaptığınıza ne denir? İşte yazının sonunda diyoruz açık açık: Bu laiklik anlayışınızla siz düpedüz din düşmanlığı yapıyorsunuz. Siyasi zihniyetinizle de Türkiye düşmanlığı yapıyorsunuz. Dahası ve en fenası, Türkiye düşmanı küresel güç odaklarının Erdoğan’ı devirme senaryosunda figüranlık yapıyorsunuz" düşüncesini dile getirdi.

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