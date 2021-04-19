KKTC Başbakanı: Mahkemenin bu yönde bir kararı yok; burası Müslüman bir ülke, Kur'an kurslarını kapatmak söz konusu olmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Anayasa Mahkemesi'nden "Kur'an kursları KKTC'de kapatılıyor" yönünde bir karar çıkmadığını iddia ederek, "KKTC'de hiç kimsenin Kur'an kurslarını kapatma diye bir niyeti yok, böyle bir olay da yok." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, TGRT haberde soruları yanıtlayarak, güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'de Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili aldığı karara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Saner, Anayasa Mahkemesine açılan davanın, Din İşleri Başkanlığında çalışanların üye olduğu ilgili sendikanın, Din İşleri Komisyonunun hafızlık eğitimi düzenleme yetkisi olup olmadığına dair bir dava olduğunu belirtti.

Saner, "Bazı grupların, özellikle dava sonucunda laikliğe herhangi bir vurgu yapılmamasına rağmen, laiklikle alakalı herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen, davayı savunan avukat tarafından yapılan çarpıtıcı bir açıklamadan sonra olaylar biraz da bu noktaya geldi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Davayı açan sendika görevlilerinin terfiler sırasında haksızlığa uğradığı iddiasının mahkeme tarafından doğru bulunduğunu ve yasal düzenleme yapılması gerektiği kararının çıktığını aktaran Saner, hükümet olarak bu yasal düzenlemeyi yapmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Saner mahkemeden, "Kur'an kursları KKTC'de kapatılıyor" yönünde bir karar çıkmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Dava, Din İşleri Dairesi'ne verilen hafızlık kursunu açma yetkisinin iptaliyle ilgiliydi, Kur'an kurslarıyla alakalı değildi. Dolayısıyla KKTC'de hiç kimsenin Kur'an kurslarını kapatma diye bir niyeti yok, böyle bir olay da yok. Anayasa'ya bağlı bir kişi olarak, din eğitimi almak her vatandaşın Anayasal bir hakkı ve toplumsal bir ihtiyacı olduğundan hareketle asla Kur'an kurslarını kapatma diye bir düşüncemiz olamaz. Konu, biraz farklı yansıtıldığı için bu noktaya taşınmıştır."

Mahkemenin verdiği kararda, devletin dışında bir kurumun hafızlık kursu düzenlemenin söz konusu olmadığına vurgu yapıldığına değinen Saner, Din İşleri Başkanlığı'nın devletin dışında bir kurum olmadığını, dini alanlardan sorumlu tek devlet kurumu olduğunu, ilgili bakanlık ve diğer kurumlarla işbirliğini içerisinde görevini yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.

Saner, Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili bir karar çıkmadığının altını çizerek, "KKTC Müslüman bir ülke, Kur'an kurslarını kapatmak söz konusu olmaz. Dava konusu, hafızlık kurslarının nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili açılan bir davaydı. Bu kursların sonunda, sınavı kazanarak gerekli terfileri alanların doğru terfi alıp almadığıyla ilgili açılan bir davanın sonucunda bu olaylar gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Terfiler sırasında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırınca sorunun çözüleceğine dikkati çeken Saner, ilgili sendikanın hafızlık kursunu Din İşleri Başkanlığının açma yetkisinin iptali yönünde Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu, hafızlık kursu açma yetkisini yeniden düzenleyeceklerini bildirdi.

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