AKP'li Metiner'den Cemil Barlas'a: Biz gücümüzü sizin gibi her dönemin muktedirleri karşısında gerdan kırmaktan almıyoruz

AKP'li Mehmet Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen Cemil Barlas'a "Biz gücümüzü sizin gibi her dönemin muktedirleri karşısında gerdan kırmaktan almıyoruz" yanıtını verdi.

Cemil Barlas, 19 Temmuz'da "Mehmet Metiner'in haddi olmayan şeylere racon kesme huyu hep vardı" paylaşımını yaptı.

Metiner sosyal medya hesabından Barlas'a yönelik, "Cemil Barlas adlı bir hadsiz tekrar hadsiz dilini uzatmış nedense. Ömrünü davasına adamışlara dil uzatma küstahlığında bulunan sizin gibileri adam yerine koyanlarda kabahat. Biz gücümüzü sizin gibi her dönemin muktedirleri karşısında gerdan kırmaktan almıyoruz. Bize Allah yeter." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

AKP'li Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanırken, Metiner’in iddialarına "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur" şeklinde yanıt verdi.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Defalarca söylediğim bir hususu belirtmek isterim ki ben ölümüne Reisçiyim. Reis’ten dolayı AK Partiliyim. AK Partimizi kendimce savunmaya devam ediyorum. Yeri geldiğinde uyarılarımı da yapmaktan geri duymuyorum. AK Parti’yi ve Reis’i bu şekilde savunmamda rahatsızlık duyanlar, kendi statülerini ve statükolarını korumayı dava anlayışımızın üstünde görüp uyarılarımızdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz. Ne bırakır ne gideriz ne ihanet ederiz ne de şahsi statülere boyun eğeriz" ifadesini kullandı.

Metiner canlı yayınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "AK Parti’yi ve Reis’i bu şekilde savunmamdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz, ne bırakır gideriz ne de statüye boyun eğeriz" düşüncesini dile getirdi.

Soylu, Metiner'e sosyal medya hesabından 'Bakara Suresi' ile yanıt verdi.

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