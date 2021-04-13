AKP’li Mehmet Metiner, Yeni Şafak’ta yazmaya başladı

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak’ta köşe yazmaya başladı. Metiner’in gazetedeki yazısı bugün, “Sözümüz, özümüz olsun! Sefer Bismillah!” başlığıyla yayımlandı.

Metiner, yazısında Yeni Şafak’ta tekrar yazı yazmaktan mutlu olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Sözcüklerimizle yeni bir sefere “Bismillah” deyip yola çıkarken Rabbim’den yegâne dileğim beni sözünü eğip bükenlerden eylemesin. Söz oldur ki hakkın emrinde ola! Haklının yanında dura, haksızın karşısına yüreklice dikile! Gayrısı boşadır, boşunadır. Sözümüzle bugüne kadar hep zalimlerin karşısına dikildik. Bundan sonra da dikilmeye devam edeceğiz. Türkiye bizim önceliğimizdir. Kim ki Türkiye’ye düşmanlık ediyorsa onları düşman bilecek ve sözümüzü onlara karşı bilemekten kaçınmayacağız. Türkiye’nin tarih sahnesine yeniden güçlü bir biçimde taşınmak istenmesinden rahatsızlık duyan her kimse, karşısında sözümüzü bulacaktır. Yeniden Büyük Türkiye için Erdoğan liderliğinin önemine ve gerekliliğine inanan bir duruşun müdafiliğini yapmaktan geri durmadık. Durmayacağız.

Erdoğan liderliği herhangi bir faninin arkasından yürümeyi değil, Erdoğan’ın şahsında müşahhaslaşan idealler ve değerler sistemimize sahip çıkmayı önceleyen bir büyük anlama sahiptir. Biz fani olanı değil baki olan kelâmı ebediyete taşıma mücadelesi veren insanlarız. Kalemimiz o kelâmın emrinde olacaktır. O kelâmı yüceltmek isteyen her fani bizim için makbuldür. Erdoğan liderliğinin sadece Türkiye için değil tüm dünya mazlumları ve Müslümanları için arzettiği önem, o kelâmın anlamını bilenler için ortadadır. Gerçek güç-kudret sahibi Allah’tır. Kim ki kendini yeryüzünün muktediri olarak görürse kaybeder. Rabbim bizi yeryüzünde iktidar sahibi olduğumuzda kendisine tevazuyla kulluk edenlerden eylesin."

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