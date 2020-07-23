AKP'li Mehmet Metiner: Süleyman Soylu kardeşim aradı, yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi

CNN Türk'te canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında geçen tartışmayla gündeme gelen eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. "Kardeşim" diyerek bahsettiği Soylu'nun dün akşam kendisini aradığını ifade eden Metiner, "Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik" dedi.

Metiner, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Dün gece İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşim telefonla aradı. Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik. Aynı partinin ve aynı davanın iki neferi olarak birbirimize sadece abi-kardeş muhabbeti yakışır. Biz biriz ve beraberiz. Husumet bekleyenler başka kapıya."

AKP'li Metiner ile Soylu tartışmasında neler yaşandı?

AKP’li Metiner, bir tartışma programında yaptığı açıklamada FETÖ geçmişi olan bazı kişilerin İçişleri Bakanlığı’nda kritik noktalara getirildiğini öne sürerken, “Nedamet (pişmanlık) gösterdi, sahiplenmemiz lazım adı altında eğer bu tür atamalar yapılırsa korkarım ki FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşarız” demişti.

Yayına bağlanan İçişleri Bakanı Soylu ise nedamet (pişmanlık) getirdiği gerekçesiyle göreve getirdiği kimsenin olmadığını savunarak, “Sağın solun söylemesiyle iş yapacak adam değilim. Ben hükûmetin politikasını uyguluyorum. Bu laflar ağrıma gider. Bir tek FETÖ’cü göreve getirmişsem, bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir” ifadesini kullanmıştı.

Canlı yayında başlayan tartışma, daha sonra Twitter’dan devam etmişti. Metiner, yayınladığı uzun bir açıklamada İçişleri Bakanı’na yönelik bir dizi ithamda bulunmuştu. Soylu da Metiner’e şöyle cevap vermişti:

"Bakara 10. Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır."

Metiner en son olarak Soylu’ya “Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz” demişti.

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