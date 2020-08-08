AKP'li Mehmet Metiner'den Albayrak'a destek: Göstergeler bahane, sanki dünya ekonomileri çok çok iyi de bir tek Türkiye’ninki kötü

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Star'da kaleme aldığı yazısında, sosyal medyada istifa etmesi için hakkında hastag açılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek çıktı. "Mesele ekonomik değil. Ekonomik göstergeler bir bahane. Sanki dünya ekonomileri çok çok iyi de bir tek Türkiye’ninki kötü. Yok öyle bir şey!" diyen Metiner, Albayrak'ın "Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz’deki güçlü askerî ve siyasi varlığından duyulan rahatsızlık sebebiyle" hedef tahtasına konulduğunu ileri sürdü.

"O sözünü ettiğim sahalarda Türkiye’nin bileğini bükemeyenler döviz üzerinden bükmeye çalışıyorlar" diyen Metiner, "Onların içimizdeki adamları da Berat Albayrak’ı hedef tahtasına oturtarak iki şeyi birden yapmayı amaçlıyorlar: Ak Parti’nin içine yönelik siyasi hamle. Yani kendileri için engel gördükleri güçlü siyasi unsurları tasfiye ederek Erdoğan’ı yalnızlaştırma ve pek tabii başkalarına alan açma. Diğeri de ülke içinde siyasi krizi tetiklemek" diye yazdı.

Metiner yazısının devamında ise şunları kaydetti:

Asıl mesele siyasi hesaplaşmadır. Berat Bakanımızın şahsında asıl kimin siyaseten vurulmak istendiği besbellidir. Bu olay Yüce Divan üzerinden kime ulaşılmak istendiyse bu olay üzerinden de ona ulaşmaktır. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’a.

Ak Parti’yi dizayn etme girişimleri geçmişte nasıl akamete uğratıldıysa bugün de başarısızlığa uğratılacaktır.

Berat Albayrak’ın başarısızlığını dile getirenlere bakın. Kendilerinin ekonominin başında olduğu dönemi hatırlatmamıza gerek yok sanırım. Ülkeyi IMF direktifleriyle yöneten ve Türkiye’yi İMF kapılarında dilenci konumuna düşüren Faik Öztrak gibiler kalkıp tüm saldırılara ve salgın sürecine karşın ülke ekonomisini dimdik ayakta tutan Berat Albayrak’ı istifaya çağırıyorlar.

Erdoğan’ı kim siyaseten tehdit unsuru olarak görüyorsa Berat Albayrak’ı da aynı mahfiller bertaraf edilmesi gereken bir tehdit olarak görüyorlar. Berat Albayrak düşmanlığının arkasındaki siyaseti görmeyenlerin aklına şaşarım. Sadece Türk lirası karşısında değer kazanan döviz göstergeleri üzerinden başarısız bir ekonomi yönetimi olduğunu söyleyenler art niyetli o çevrelerin etkisinde kalanlardır.

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