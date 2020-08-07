'Berat Albayrak'ın yanındayız' kampanyasına bakanlar nasıl karşılık verdi?

Döviz fiyatlarındaki sıçrama ve TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi sonrası iktidarın ekonomi yönetimine yönelik eleştiriler artarken, eleştirilerin odağındaki isim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Berat Albayrak hakkında Twitter'da dün '#beratalbayrakistifa' etiketi açıldı. Bu etikete karşı hızla "#BeratAlbayrakınyanındayız " etiketi Twitter'da gündem oldu.

Bu etiketi kullanarak Bakan Albayrak'a ilk destek veren isimlerden biri, AKP Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'dı.

Mahir Ünal 6 Ağustos saat 23.15'de "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz" paylaşımını yaptı.

Mahir Ünal'ın bu paylaşımından sonra gözler kabine üyelerine çevrildi. Zira açılan destek etiketine kimlerin destek verdiği en az açılan etiket kadar dikkati çeken konuydu. Bazı isimler, Mahir Ünal'ın paylaşımından saatler sonra paylaşım yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe duyarlılığına vurgu yaptığı il gezilerinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Berat Albayrak için ertesi gün saat 14.14'te "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için..." sözleriyle " #BeratAlbayrakınyanındayız" etiketini paylaştı. Albayrak ile yaşadığı gerilim uzun süredir çeşitli vesilelerle kamuoyuna yansıyan Süleyman Soylu'nun merak edilen paylaşımı 15 saat sonra geldi. Yargıda 'İstanbul Grubu' iddiasıyla Bakan Albayrak'la gerilim yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaklaşık 16 saat sonra saat 15.24'te "Güçlü ve büyük Türkiye yürüyüşünde dava arkadaşımız #BeratAlbayrakınyanındayız" diye yazdı.

Diğer kabine üyelerinin paylaşımları ise şöyleydi:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Ağustos saat 12.30'da "Millet ve ülkesi için durmaksızın çalışan #BeratAlbayrakınyanındayız" diye yazdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de daha erken saatlerde 7 Ağustos sabahı saat 4.30'da "Tarafımız belli. Küresel çetelere karşı elbette kendi ülkemizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. #BeratAlbayrakınyanındayız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise 7 Ağustos saat 10.06'da "Türkiye, küresel manipülasyonlarla mücadeleye yönelik gerekli adımları atmaya devam edecektir. Yerli, milli ekonomi anlayışıyla üstün gayret gösteren Bakanımız #BeratAlbayrakınyanındayız" paylaşımını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 7 Ağustos saat 11.07'de "Tarafımız net. Hükümetimizin ihracat hedeflerine ulaşmak için ülke ülke koşturan iş insanımızın, iyi günde kötü günde esnafımızın, belirsizlik ortamında girişimcimizin her zaman yanında olan #BeratAlbayrakınyanındayız" diye yazdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da daha erken saatlerde paylaşım yapan isimlerden... 7 Ağustos sabahı saat 02.06'da "Tüm dünyada küçülmeler yaşanırken ülkemiz salgın şartlarına rağmen her alanda büyümeye devam ediyor. Türkiye kur ve döviz manipülasyonlarına ve faiz lobisine karşı, yerli üretim ve milli ekonomi hamlelerini kararlılıkla sürdürecektir. Bakanımız #BeratAlbayrakınyanındayız" dedi.

Malta'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 7 Ağustos saat 14.22'de "Biz bir ekip ve aileyiz. Biz bir davayız. Yerli ve milli dava arkadaşımız #BeratAlbayrakınyanındayız" paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 7 Ağustos saat 13.52'de "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir. #BeratAlbayrakınyanındayız" paylaşımını yaptı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaploğlu da "#BeratAlbayrakınyanındayız" etiketini paylaşarak Bakan Albayrak'a destek veren isimler arasındaydı.

Bu haber hazırlandığı sırada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #BeratAlbayrakınyanındayız" etiketini henüz paylaşmamıştı.