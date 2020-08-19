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Politika

AKP'li meclis üyesi, partisinden ihraç edildi

19 Ağustos 2020 22:26

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Hasan Uzunlar'ın, partisinden ihraç edildiği bildirildi.

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