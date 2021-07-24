AKP'li Mahir Ünal: Yeni düzenleme, sosyal medyada çıkan yalan ve iftira haberlerle ilgili olacak

AKP Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni sosyal medya düzenlemesinin "sosyal medyada çıkan yalan ve iftira haberlerle ilgili olacağını" söyledi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği sosyal medya düzenlemesi hakkında AKP Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Acet, Erdoğan'ın işaret ettiği yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili Ünal'ın iki aydır çalışma yürüttüğünü belirtti.

Acet'in “Daha önce sosyal medya ile ilgili bir düzenleme yapmıştınız, şimdi neden tekrar bir düzenlemeye ihtiyaç duydunuz” sorusuna yanıt veren AKP'li Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya yasası ayrı bir şey dezenformasyonla mücadele ayrı bir şey. Avrupa Birliği’nin internet ortamına yönelik iki kırmızı çizgisi var: 1-Terörle mücadele. 2-Dezenformasyonla mücadele. AB dezenformasyonu da terör biçimi olarak görüyor. Şimdi AB üyesi ülkelerdeki düzenlemeleri inceliyoruz. Dezenformasyonla mücadele ile ilgili yasal düzenlemeler getireceğiz. Daha önce yaptığımız sosyal medyayla ilgili kanun, sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açması, mali ve hukuki muhataplık oluşturmasıyla ilgiliydi. Bu düzenlemeyse sosyal medyada çıkan yalan ve iftira haberlerle ilgili olacak."

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