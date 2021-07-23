Selvi: Cumhurbaşkanlığı’nda sosyal medya işinin bu kadar ciddi bir tehdit olarak görüldüğünün farkında değildim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı’nın "sosyal medya işini ciddi bir tehdit olarak gördüğünü" söyledi.

Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki sosyal medya konusunu sadece “yalan terörü” olarak görmüyor. İşin bir de rejim boyutu var. Fahrettin Altun bunu “Beşinci kol faaliyeti” olarak yorumladı. Beşinci kol, yani başka bir ülke adına Türkiye’nin içinde faaliyet göstermek. Ya da başka bir deyişle başka bir ülke adına yalan haber yapmak, kaos ortamının oluşmasına hizmet etmek.

Belli ki Cumhurbaşkanlığı makamında sosyal medyadaki algı operasyonlarının bir rejim sorunu haline dönüştüğü kanaati mevcut. Çünkü Erdoğan bize bu açıklamayı yaptıktan sonra İletişim Başkanı Altun’a dönerek, yapılan çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Fahrettin Altun da ayrıntılı bir şekilde bilgi verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamalarından bu konuda dünya örneklerinin incelendiği bir çalışmanın yapıldığı anlaşılıyor. Fahrettin Altun, “ABD’de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır” dedi."

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TIKLAYIN - Altun: Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır