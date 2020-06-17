AKP'li Mahir Ünal, sosyal medyada yeşil top uygulamasına son verildiğini açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, ‘Sosyal Medya Etik Kuralları’ doğrultusunda başlatılan 'yeşil top' uygulamasına son verildiğini açıkladı. Ünal, 40 gün süren 'Etik farkındalık' çalışmasıyla küfür, hakaret ve dezenformasyonun görünür kılındığını ve kamuoyunun gündemine taşınarak tartışılmasının sağlandığını belirtti.

AKP'li Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kamuyonda sık sık eleştirilen 'yeşil top' uygulamasının bitirildiğini duyurdu. "1 Mayıs 2020 tarihinde başlattığımız “Etik Farkındalık” çalışması “Dijital Farkındalık” çalışmamızın 10 Haziran 2020’de başlaması ile sona ermiştir." ifadelerini kullanan Ünal şunları kaydetti:

"40 gün süren “Etik farkındalık” çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız “Yeşil Küre” görevini başarıyla tamamlamıştır. Hakareti, küfürü, saldırganlığı, kısaca etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağlamış ve dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturmuştur. Bu amaçlarla kullanılan “Yeşil Küre” üzerinden “Etik Farkındalık” çalışmasına hakaret, küfür ve aşağılamada bulunanlar da ayrıca bir çalışmanın konusu olmalıdır. Gönüllü olarak “Etik Farkındalık” çalışmamıza katılanlara gönülden teşekkür ederim."

Ne olmuştu?

AKP'nin 12 maddede etik kurallarını açıklayan Mahir Ünal, sosyal medya hesaplarında, “etik kurallara uyacağım” ve “milli hesap” anlamına gelen işaretleri kullanan profilleri takip edeceğini duyurmuştu.

Ünal'ın duyurusunun ardından bu işaretleri kullanan hesaplar, kadın siyasetçi gazeteci ve oyuncuları hedef alarak hakaret ve cinsel saldırı tehdidinde bulunmuşlardı.

Son olarak Silivri Cezaevinde bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsel saldırı tehdidi içeren bir paylaşım yapan yeşil toplu hesabın kullanıcısı kamuoyunun tepkisi ardından tutuklandı