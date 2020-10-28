AKP'li Mahir Ünal: İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye döndü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' la ilgili olarak Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatürle ilgili, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fransa'da ırkçılık İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Charlie Hebdo'da Erdoğan'ı hedef alan karikatür üzerinden Fransa ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.

NTV yayınında konuşan Ünal, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Fransa'da ırkçılık İslam karşıtlığı Erdoğanofobi'ye dönüşmüş durumda" dedi.

Ünal, şöyle devam etti:

"İnsanların inançlarını yok sayıyorlar. Yükselen ırkçılık dillerine yansıyor. Charlie Hebdo'nun tavrını Macron'un tavrından farklı düşünmemek lazım. Avrupa üzerinde yükseldiği tüm değerleri reddetmiş durumda.

Devletler arası ilişki açısından ülkeler birbirleriyle gerilimler yaşayabilirler. Macron'un cumhurbaşkanı olarak aldığı siyasi pozisyon çok çirkin. Doğrudan Peygamber efendimize hakaret içeren karikatürlerin kamu binalarına yansıtılması kabul edilemez. Bunu kınayan birçok Fransız siyasetçi var."

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