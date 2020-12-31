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AKP'li Mahir Ünal: CHP içinde artık yer etmiş ve kök salmış ötekileştirici, ayrımcı zihniyet bu topraklarda asla başarılı olamayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

31 Aralık 2020 13:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın, ”Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklamasına tepki gösterdi. Ünal, "CHP içinde artık yer etmiş ve kök salmış ötekileştirici, ayrımcı zihniyet bu topraklarda asla başarılı olamayacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başörtüsü üzerinden yapılan her saldırı barbar, ayrımcı, faşist bir zihniyetin ürünüdür. CHP’li Fikri Sağlar gibilerinin rahatsızlığı kendisi gibi bir avuç vesayet elitinin kurmuş olduğu düzeni yok etmemizden kaynaklanmaktadır. Fikri Sağlar yapmış olduğu açıklamayla bizi bir kez daha doğrulamıştır. CHP’nin fırsatını bulduğunda faşizan ve baskıcı zihniyetini aynen sürdüreceğini göstermektedir. CHP, bu milletin değerleriyle, inançlarıyla mücadele etme fikrinden vazgeçmemiştir. CHP içinde artık yer etmiş ve kök salmış ötekileştirici, ayrımcı zihniyet bu topraklarda asla başarılı olamayacaktır." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Fikri Sağlar: Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var

 

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