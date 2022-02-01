AKP'li Kurtulmuş: Abdulhamit Gül'ün söyledikleri hukuk devletinin temel prensipleri

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanı olarak yaptığı son konuşmada, “Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı, itibar suikastı olmaz. FETÖ’vari anlayış ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi yönünde tedbir alınması en esaslı görevlerden biridir” sözlerinin İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının yayınlanmasına yönelik bir eleştiri olduğu tartışmaları hakkında “Abdulhamit Gül bu sözleri hangi kontekste söyledi bilmiyorum. Ancak söylediği sözler hukuk devletinin temel prensiplerindendir” ifadesini kullandı.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan AKP'li Kurtulmuş, siyaseten yakın olduğu, HAS Parti'de birlikte çalıştığı Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevinden istifa etmesinin kendisine yönelik bir mesaj olduğu iddiasına da “Son derece haksız, yanlış, art niyetli bir yorum. Katılmam mümkün değil. Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı’nın takdiridir" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Toplumun temel değerlerine aykırı programlar konusunda gereği yapılacak" şeklindeki genelgesine yönelik, “Sansür olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Aile, gençler ve çocukların kişisel gelişimi ve karakter gelişimindeki olumsuzlukları ortadan kaldırmak, azaltmak için çizilmiş bir çerçevedir. Aile ve çocukların korunması anayasal olarak hükümete verilmiş bir görevdir" dedi.

Kurtulmuş, ekonomiye yönelik olarak da, "Döviz kurunun birkaç ay sonra daha aşağıya geleceğine inanıyorum. Belirsizlik ortadan kalktı. İstikrar ve güven ortamıyla üretim artacaktır. Kısa vadede vatandaşın etkilenmemesi için maaşlarda düzenleme yapıldı. Temmuz ayında da ilave zam gündemde. Aralık ayının olumsuz baz etkisi mart sonundan itibaren sona erecektir" dedi.

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