AKP’li Kurtulmuş Elazığ ziyaretinin ardından konuştu: Orası siyaset yapılacak yer değil

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleştirdiği Elazığ ziyaretine ilişkin "Orası particilik, siyaset yapılacak yerler değil. Orada can pazarı vardı." dedi. Kurtulmuş'un bakanların resmî deprem bilgilendirme toplantısında konuşması ve Kurtulmuş için Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın sandalyesinin geriye kaydırılması tartışmalara neden olmuştu.

TIKLAYIN | AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi geriye kaydırıldı

Kurtulmuş HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının kabul edilmemesine yönelik, "Bazı belediyelerin yardım yapmasının engellendiği söylentilerinin de gerçekle hiç ilgisi yok. Öyle şey olur mu?" diye konuştu. Yardım kamyonlarının geri çevrilmesiyle ilgili tartışmaların odağındaki Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini kaydederek, “Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” açıklamasını yapmıştı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kurtulmuş “Deprem haberindenonra devletin ilgili birimleri hemen harekete geçti. Çevre illerden arama-kurtarma ekipleri, ambulans, itfaiye araçları gönderildi. Etkin bir çalışma ortaya konuldu. Belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının çalışma ortamı da sağlandı. Orası particilik, siyaset yapılacak yerler değil. Orada can pazarı vardı. Bazı belediyelerin yardım yapmasının engellendiği söylentilerinin de gerçekle hiç ilgisi yok. Öyle şey olur mu?" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş şunları kaydetti:

Gittiğimde, sahada gördüğüm arkadaşlar uykusuz ve yorgun olmalarına rağmen herkes üzerine düşeni yapmak için çırpınıyordu. Sağlık personeli arasında 3 gündür uyumadan hizmet yürütenler olduğunu biliyorum. Fedakarca çalışıyorlar. 82 milyon vatandaşımız acıyı paylaşma becerisi gösterdi.

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