AKP'li Kurtulmuş: CHP birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bütün anketlerde AKP'nin açık ara birinci parti olduğunu belirterek, "Kim hangi ankete bakmak istiyorsa baksın. CHP'nin oyu da bir milim çıkmıyor, muhalefette olmasına rağmen, bu kadar algı operasyonlarına rağmen. CHP, HDP'nin toplamı da yüzde 35'in üstüne çıkmıyor." dedi.

Muhalefetin anlaşmazlıklara gebe olduğunu savunan Kurtulmuş, "Bu partilerin hepsi arasında farklılıklar ortaya çıkmayacak mı? Fikirlerin farklı olduğunu düşündükleri bir ittifakın da Türkiye'yi yönetecek bir sayıya ulaşacağını da tahmin etmiyorum." ifadelerini kullandı.