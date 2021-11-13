AKP'li Karaman: Biz lider ülkeyiz, bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz

AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin lider bir ülke olduğunu savunarak, "ne Amerika’nın ne Avrupa’nın bu ülkeyi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceğini" söyledi.

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen "Meşveret Erzincan" toplantısında konuşan AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını kaydetti.

AKP hükümetinin ülkeye birçok alanda hizmetler getirdiğini ifade eden Milletvekili Karaman, ulaşımda çığır açıldığını söyledi.

Ekonomiyle ilgili sıkıntıları bildiklerini bu doğrultuda da çalıştıklarını savunan AKP'li Karaman, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Türkiye’yiz. Müstemleke ülke değiliz. Biz lider bir ülke olmak istiyoruz. Onun için bizim Cumhurbaşkanımızda diyor ki; biz nereye kadar git dersek oraya kadar gideceksiniz biz nerede dur dersek orada duracaksınız. Biz nereye karış dersek oraya karışacaksınız biz nereye karışma dersek oraya karışmayacaksınız. Biz de diyoruz ki hayır. Biz lider ülkeyiz. Ve bu topraklarda, çevresindeki her şeye karışırız. Hiçbiriniz engelleyemezsiniz. Doları yükseltebilirsiniz, ekonomiyle ilgili sıkıntılar çıkarabilirsiniz. Biz bayrağımıza, ülkemize hiç kimseye, hiçbir şekilde karıştırmayız.

Şimdi diyorlar ki bize sizin güneyinizde bir terör devleti kuracağız. Kusura bakmayız diyoruz siz burada terör devleti kuramayacaksınız. Amerika’da olsa kuramayacaksınız, Avrupa’da olsanız kuramayacaksınız. Dolayısıyla bunu kurdurtmayacağız.

Dolayısıyla bunu kurdurtmayacağız. Bize diyorlar ki Libya’ya karışmayın. Siz kimsiniz de biz niye karışmayalım. Biz Libya’ya askerin gitmesine de izin verdik mecliste, Libya’ya da karışacağız, çevremize de karışacağız. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz." (İHA)

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