Dolar kuru 10'u gördü, ekonomistler tarihi zirveyi nasıl değerlendiriyor?
Kur piyasaların kapanması sonrasında tarihi bir zirve olan 10 TL'yi gördü.
12 Kasım 2021 22:22
ABD'de faiz artışları, dış borcu fazla olan Türkiye gibi gelişen ekonomilerden fonların çekilmesi sonucunu doğuruyor.
Türkiye Merkez Bankası, Eylül ayından bu yana, politika faizlerini 300 puan azalttı.
Reuters'ın anketine göre, gelecek hafta yapılacak toplantıda, faizlerin 100 puan daha düşürülmesi bekleniyor.
'Bu tüketimi boğacak bir politikadır'
Prof. Dr. Selva Demiralp, bugün içinde Reuters haber ajansına şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kuru düşük tutarak, net ihracat artar mı? Bununla ilgili ciddi soru işaretleri var benim kafamda. Türkiye ekonomisi, ithal ara malına dayalı üretim yapısına sahip bir ekonomi. Yani siz daha fazla ihracat yapabilmek için daha fazla ithalat yapmak zorundasınız
"İçeride düşük kurun, enflasyona geçişkenlik etkisi olduğu için, düşük faiz politikası esasen Türkiye'de enflasyonu düşürmeyecek, artıracak ve tüketimi boğacak bir politikadır"
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de Cuma günü yaptığı değerlendirmede, hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumların doğru olmadığını savundu.
Lütfi Elvan, "Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" dedi.