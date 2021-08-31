AKP'li isim, Karar yazarına konuştu: Yolsuzlukların üstüne ucunun nereye çıkacağı bilinmediği için gidilmiyor, ya da bilindiği için...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, "yolsuzluklar konusunda hassas AKP'li bir isme", "Yolsuzlukların neden üstüne gidilmiyor?" diye sorduğunu ve "Çünkü araştırılınca ucunun nereye çıkacağı bilinmiyor. Ya da bilindiği için gidilmiyor" yanıtını aldığını yazdı. Taşgetiren, "17-25 Aralık’ta dört bakanın dosyasının bu sebeple Yüce Divana gönderilmediği iddia edilmişti" ifadesini kullandı.

Taşgetiren, söz konusu "önemli ismin", "5 gözde müteahhitten biri dışında diğerlerinin Ak Parti'ye oy bile vermeyeceğini” söylediğini aktardı.

Taşgetiren, 17-25 Aralık soruşturmalarında istifa eden eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın geçmişte "Ne yaptıksa birlikte yaptık" sözünü ve son günlerde tartışma yaratan "Dosyamda ne varsa doğrudur" ifadelerini hatırlatarak şu yorumu yaptı:

"Evet, orada bir yerlerde 'Ne yaptıksa birlikte yaptık' diyerek tarihe not düşen sancılı bir adam var. Soru şu: Yaşanan süreç içinde acaba daha kaç kişi 'Ne yaptıysak birlikte yaptık' diyordur, diyecektir? Ve kim nasıl bedel ödeyecektir?"