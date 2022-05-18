AKP'li Hüseyin Çelik: Bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini kınıyorum

Eski bakan, AKP'li bakan Hüseyin Çelik, sanatçı Aynur Doğan’ın 20 ve 25 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Derince Açık Hava Sahnesi’ndeki konseri belediye tarafından iptal edilmesine ilişkin olarak, "Bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum" dedi.

AKP'li Çelik, Aynur Doğan’ın konserinin AKP'li belediye tarafından iptal edilmesini ve sonrasında iktidara yakın kesimlerin Doğan'ı PKK iddiaları üzerinden hedef almasını eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan AKP'li Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"'Dolmabahçe Buluşmaları' kapsamında, 20 Şubat 2010’da davet ettiğimiz ses sanatçıları arasında Aynur Doğan da vardı. O gün isimleri PKK ile birlikte anılan sanatçıları davet etmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda bütün sanatçılara olduğu gibi Doğan’a da iltifat etti.

2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması hasebiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde Aynur Doğan, Kürtçe 'Ahmedo Roni' şarkısını söyleyince hazır bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir hayli duygulanmış ve Aynur’un performansını takdir etmişti.

Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum. Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır.

Karadeniz Türküsü 'Ahmedum' ile 'Ahmedo Roni'yi birlikte dinlemeyi deneyelim. İkisinin de bizim ağıtlarımız olduğunu hissederiz. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Musiki gönlün dilidir, lütfen bunun üzerinden de kavga edilmesin."

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