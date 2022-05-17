AKP'li Elitaş: Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık; PKK'ya sırtını dayamış

TBMM Genel Kurul’da Aynur Doğan konserinin AKP’li belediye kararı tartışıldı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “Ben Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık; PKK'ya sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan birisi” ifadelerine HDP sıralarından tepki yükseldi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kocaeli Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan konserini yasaklamasını TBMM gündemine getirdi. TBMM Genel Kurul’da Aynur Doğan konserinin AKP’li belediye kararı ile iptali tartışıldı.

AKP'li Elitaş, Doğan konseri için yer tahsis edilmesi istendiğini, uygun görüldüğünü ancak sözleşmede yazan 4 bin 800 TL'nin yatırılmadığı için iptal edildiğini söyledi. Elitaş, “Sanki Kürtçe söyleyen birisinin, Kürtçe konuşmasının ve Kürt düşmanlığının bir unsuru olarak ifade etmeyi haksızlık olarak ifade etmek istiyorum, doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Ben Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık; PKK'ya sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan birisi” dedi.

Bu sözlere HDP sıraları, “Hedef gösteriyor” ifadeleriyle tepki gösterdi.