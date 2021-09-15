AKP'li Fakıbaba: Bütün siyasiler hesap vermeleri gerektiğini unutmamalı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "bütün siyasiler hesap vermeleri gerektiğini unutmasın" diyerek Twitter'da isim vermeden paylaşımda bulundu.

Fakıbaba'nın açıklamasının Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruşturmasıyla ilgili bir röportajda söylediklerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Twitter hesabında isim vermeden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Bütün siyasetçiler elbette dürüst, adaletli, demokrat olmalı, hakka ve hukuka riayet ederek halkımıza her zaman hesap verebilmelidir. Bütün bürokratlar da aynı şekilde bu değerlere bağlı olmalı ve hesap vermeleri gerektiğini unutmamalıdır.”

"Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı”

Bayraktar verdiği röportajda, 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin,“Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur. Benim dosyamda hırsızlık yok, görevi kötüye kullanma var. ‘Reis’, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” demişti. Bayraktar'ın bu sözleri AKP içerisinde krize neden olmuştu.