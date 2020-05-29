AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, belediye borcunu camiyle ödeyecek

İstanbul Büyükşahir Belediye (İBB) Meclisi’nde salgın önlemleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun borçlanma yetkisine tepki göstererek reddeden ve kendi ilçesinde meclisten oy birliği ile 10 milyon liralık borçlanma yetkisi alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Güneştepe Camii'nin belediyenin vergi borcuna mahsuben 33 milyon liraya Maliye Hazinesi’ne devredilmesi için yetki aldı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, İstanbul'da cami satış furyasına Sancaktepe, Üsküdar ve Güngören'den sonra Esenler Belediyesi de katıldı. Kemer Mahallesi'nde Güneştepe Camii'nin de bulunduğu arazi Esenler Belediyesi'nin vergi borcuna mahsuben yaklaşık 33 milyon 341 bin 8 lira bedel üzerinden Maliye Hazinesi'ne devredilecek.

TIKLAYIN - İBB'nin borçlanma yetkisi talebini reddeden AKP'li Tevfik Göksu, ilçesinde 10 milyonluk borçlanma yetkisi aldı

Meclis'ten gizlendi: Pandemi sürecini fırsat bilip oldu bittiye getirdiler

AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önceki gün olağanüstü toplanan ilçe belediye meclisinden bir taşınmazın satışı için yetki istedi. Gündem maddeleri arasında gayrimenkulün satışı hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi yer alıyordu. Ancak, gayrimenkulle ilgili olarak toplantı öncesinde belediye meclis üyelerine bilgi verilmedi.

Esenler Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Kemal Şahin, “Biz toplantı salonuna girene kadar gayrimenkulün satışı hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Normalde bu gayrimenkul satışı yapılırken komisyon raporu hazırlanır ve meclis üyelerine iki gün önceden rapor verilirdi. Pandemi sürecini fırsat bilip oldu bittiye getirdiler. Toplantıdan sonra yaptığım araştırmayla satılan yerin ibadet alanını gördüm” dedi.

"İbadet mekanını ticari bir mantıkla borç ödemesine konu etmek etik değil"

Olağanüstü meclis oturumu sırasında gayrimenkule ait ada parsel numarasının hızlıca okunup onay istendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"AKP'li meclis üyeleri dahil hiç kimse, neresinin satıldığını bilmiyordu. Dini tesis alanının satıldığını bilseler belki karşı çıkarlardı. Göksu borç ödemek için bugüne kadar belediyeye ait çok sayıda taşınmazı sattı. İlk kez ibadet alanı da satıldı. O da tepki görmemek için gizli kapaklı yapıldı. İbadet mekanını ticari bir mantıkla borç ödemesine konu etmek etik değil. Kültürümüz ve temel değerlerimizle örtüşmüyor ibadet yerini satmak kabul edilemez."