İBB'nin borçlanma yetkisi talebini reddeden AKP'li Tevfik Göksu, ilçesinde 10 milyonluk borçlanma yetkisi aldı

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nin meclisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nin büyük konferans salonunda salgın nedeniyle olağanüstü toplandı.

Meclis oturumunda Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sunulan tüm kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya 10 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi. Üstelik karar oy birliği ile alındı.

İstanbul bataklığa sürükleniyor demişti

İBB Meclisi 11 Mayıs'ta Yenikapı'da salgın nedeniyle olağanüstü toplanmıştı. İBB Başkanlığı'nın salgın ile mücadele çalışmaları kapsamında bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek için meclisten talep ettiği yaklaşık 4.3 milyar TL'lik borçlanma yetkisi engellenmişti.

Çoğunluğu elinde bulunduran AKP oylarıyla İBB'ye 648 milyon TL'lik borçlanma yetkisi verilmişti. Oylama sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında tartışma yaşanmıştı.

İmamoğlu, “Salgının İBB bütçesine etkisi 6.5 milyar TL civarında. Kimseden sadaka istemiyoruz. Bu borçlanma bütçede zaten öngörüldü. Tarihi bir karar alıyorsunuz. Gönül isterdi ki bugün alınan kararlar siyasi bir karar olmasın. Ama bunun adı siyasi karardır” demişti.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İstanbul'un bataklığa sürüklendiğini savunarak “Kamu açıklarını ortadan kaldırmak için tek kaynak borç olmamalı. 648 milyonluk borçlanma yetkisi ile İBB bu süreci yönetebilir” ifadelerini kullanmıştı.