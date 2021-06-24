AKP'li Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan 7 medya kuruluşuna: İtham ve sorularınızı toplayın gelin, hodri meydan!

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Hodri Meydan' meydan diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1’i cuma günü 11.00'de basın toplantısına davet etti.

Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB’nin başarısızlıklarını örtmek için Esenler Belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz. Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış, algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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