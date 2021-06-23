AKP'li Tevfik Göksu yönetimindeki Esenler Belediyesi'nde verilen sözlerin hiçbiri tutulmamış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde İBB yönetimini hedef alarak sosyal yardım bütçesini eleştiren, belediyeye borçlanma yetkisi vermeyen ve sarf ettiği sözlerle tepkilerin odağında yer alan İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun yönetimindeki Esenler Belediyesi’nin çarpıcı harcama kalemleri ortaya çıktı. Geçen yıl 17 bin kişiye sosyal yardım yapmayı planlayan borç batağındaki AKP'li belediye, sadece 3 bin 838 kişiye yardım yaptı. Bin 400 yaşlı ve engelli yurttaşa ev temizliği ile berberlik hizmeti vereceğini açıklayan belediye, yalnızca 42 kişiye bu olanağı sağladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP'li Göksu yönetimindeki belediye verilen sözlerin hiçbirini tutmadı. AKP’li Esenler Belediyesi’nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, belediye bütçesi geçen yıl tam 60 milyon TL açık verdi. Belediyenin borcu 2019 yılında 244 milyon 863 bin TL iken 2020 yılında yüzde 28 oranında artarak 313 milyon 219 bin TL’yi buldu.

Sağlık ve sosyal yardım bütçesi Koronavirüs salgını sürecinde azaltıldı!

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2019 yılında sosyal yardımlara 11 milyon TL bütçe ayırırken 2020 yılında Koronavirüs salgınına rağmen sosyal yardım bütçesini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltarak 5 milyon 470 bin TL’ye düşürdü. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2019 yılında 3 milyon 839 bin TL olan bütçe gideri de 2020 yılında pandemiye rağmen 3 milyon 778 bine düşürüldü.

Planlanan 13 bin yurttaşa yardım yapılmadı!

Esenler Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’na göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında 17 bin kişiye ayni ve nakdi yardım yapmayı hedefliyordu. Buna karşın AKP’li belediye, 2020 yılında sadece 3 bin 838 kişiye yardım yaptığını açıkladı. Yani belediye, yardım yapmayı planladığı yaklaşık 13 bin kişiye yardım yapmadı.

Bin 400 denmişti, sadece 42 yaşlı ve engelli hizmet aldı!

AKP belediye 2020 yılında, bin 400 yaşlı ve engelli yurttaşa ev temizliği ve berberlik hizmeti vermeyi hedefliyordu; ama bir yıl boyunca sadece 42 yaşlı ve engelliye ev temizliği ve berberlik hizmeti verdiğini açıkladı.

Etkinliklerin iptal edildiği pandemi sürecinde Kültür İşleri Müdürlüğü harcaması arttı!

Öte yandan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün 2019 yılında bütçe harcaması 11 milyon 796 bin TL olarak açıklanırken 2020 yılında 22 milyon 167 bin TL harcandığı ifade edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle konserler ve etkinlikler iptal edilmişken Kültür İşleri Müdürlüğü’nün bütçesinin neden ikiye katlandığı ise merak konusu.

"Belediye iştiraki iki şirketin alacak, verecek ve borçları faaliyet raporunda gizleniyor"

Esenler Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Kemal Şahin, belediyenin borç sarmalında olduğunu belirterek, belediye şirketlerinden ESPER A.Ş. ve ESKON A.Ş.’ye ait verilerin açıklanmadığına dikkati çekdi. CHP’li Şahin, “Bu iki şirketin faaliyetleri; alacak, verecek ve borçları faaliyet raporunda gizleniyor. Esenler Belediyesi, 27 Mayıs 2020’de belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak, Covid-19 salgını sebebiyle 10 milyon TL borçlanma yetkisi almıştı. Ama bu borçlanma yetkisini halkın zor günlerinde sosyal yardım ve sağlık işlerinde kullanmadığı ortada. Bu zor dönemde Esenler Belediyesi’nin insan hayatına verdiği önem ve öncelikleri açıkça görülüyor” diye konuştu.