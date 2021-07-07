AKP'li Elazığ Belediyesi, yeraltı otoparkı için onlarca ağacı kesti

AKP'li Elazığ Belediyesi, 900 araçlık yeraltı otoparkı yapmak için onlarca ağacı kesti.

AKP'li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında bulunan kent meydanı ve yeraltı otoparkı çalışması için alanda bulunan onlarca ağaç kesildi.

"Kentin birçok noktası beton yığınına döndü"

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, AKP'li Elazığ Belediyesi'nin ağaç kesimlerini tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Yavuz Doğdu, “Maalesef iktidarın doğayı tahrip etme politikasının bugünkü kurbanı Elazığ'ımız olmuştur. Yanlış şehirleşme, şehrin konum ve yapısı itibariyle çarpık betonlaşmada ısrar etme yalnızca bizi değil tüm vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. İktidarın bu konudaki çağrıları yok sayması kabul edilebilir bir tutum değildir. Kentin birçok noktası beton yığınına döndü, birçok bölgede ağaç kesimlerinin olduğunu görüyoruz. Elazığ beton yığınına dönüştürülerek değil yeşillendirme çalışmaları yapılarak daha cazip bir kent haline getirilmesi lazım. Betonlaşma uğruna yapılan bu ağaç katliamından dolayı yetkililere sitemlerimi bildiriyor, doğanın korunması hususunda tüm kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

"Doğaya ve insana yapılmış büyük bir haksızlık"

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan projelerin daha çevreci bir tutumla yapılması gerektiğini belirten DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, “Eski Mehmet Akif Ersoy Lisesinin bahçesinde bulunan çok sayıda ağaç kesilmek sureti ile büyük bir çevre katliamına sebep olunmaktadır. Burada yapılması kararlaştırılan kent meydanı ve yeraltı otoparkı projesi kapsamında, daha çevreci bir yol izlenmesi gerekirken, plansız bir şekilde bu ağaçların kesilmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Uzun yıllar varlığını sürdürmüş büyük ağaçların gelişigüzel bir şekilde kesilmesi, doğaya ve insana yapılmış büyük bir haksızlıktır. Şehir merkezinin oksijen kaynaklarından biri olan bu ağaçlara zarar verilmeden, farklı uygulamalarla kurtarılması mümkündür. Bu sebeple daha fazla zarara yol açılmadan bir an önce bu uygulamaya son verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Belediyeden açıklama: Ağaçlar söküldü

Elazığ Belediyesi ise yapılan ağaç kesimleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

"Şehrin geleceğine değer kazandıracak Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Proje sahasında yer alan ağaçlar, doğaya duyulan saygı çerçevesinde ağaç söküm ve dikim aracı ile yerlerinden sökülerek, saksılarla Elazığ Belediyesi sera alanına taşındı.

Taşınan tüm ağaçlar şehrin farklı noktalarındaki park ve bahçelerde yeniden toprakla buluşturulacak.

Taşınan ve ziraat mühendislerinin incelemeleri sonucu ömrünü tamamladıkları tespit edildikleri için yerlerinden sökülen ağaçların yerlerine, alana yeşil doku kazandırmak adına Çınar Yapraklı Akçaağaç, Defne ve Oya türlerinde yetişkin 500'e yakın ağaç ile çeşitli türlerde 7 bin780 adet çalı grubu bitki dikimi gerçekleştirilecek."