AKP’li Çorum Belediye Başkanı Aşgın’dan kendisini eleştiren gazetecilere ‘ahlaksız’  göndermesi

Elvan Yılmaz

Çorum’da lahitte bulunan altınlarla ilgili konuşması sırasında videosunu çeken Mesut Kum adli kişiye görüntüleri yayınlamaması karşılığında 1 milyon lira teklif ettiği iddiasıyla gündeme gelen AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kendisini eleştiren gazetecilere ‘ahlaksız’ göndermesi yaptığı öne sürüldü. Aşgın medyanın gücünü hayra kullanması gerektiğini savundu.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığı’nca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Halil İbrahim Aşgın burada yaptığı konuşmada, Çorum’da basının tamamı olmasa da büyük bölümünün meslek ilke ve ahlakına riayet etmesinin son derece sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

“Yasama, yürütme ve yargı ne kadar hak ve hukuk içinde hareket ederse memleketin önü açılır. Aynı şekilde medya da meslek etiği, kamu yararı ve basın ahlakına göre hareket ederse memleket düzelir. Siyasette, yürütmede ahlaksızlık olursa, yargıda adaletsizlikler yaşanırsa, medyada ahlaksızlıklar olursa işler iyi gitmez. Çorum’da medyanın tamamı diyemiyorum ama ekseriyeti meslek etiğine göre ahlaklı yayın yapıyor. Hayra çalışan medya olduğu zaman her şey güzel oluyor. Medya tarihe not düşüyor. Bir şekilde geleceğe de yön veriyor. Yapılan her haberde toplam faydayı, memleketin hayrını, iyiliği düşünmeliyiz. Çünkü bu işin bir vebali ve sorumluluğu var. Çorum’da iktidarın tüm kademeleri güzel bir birliktelik ve uyum yakaladı. Medyanın desteğine ihtiyaç var. Yoksa şehrin önünü açamayız. Medya gücünü hayra kullanmalı” dedi.

Havuzbaşı Kafe’de gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Agşın, Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Bülent Özkaleli, Hitit Gazeteciler Derneği Başkanı Birkan Demirci ile yerel ve yaygın basının temsilcileri katıldı.